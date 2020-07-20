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Факты / Украина

Президент Швейцарии впервые приехала в Украину

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского 20 июля в Киев прилетела президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

Это первый официальный визит президента Швейцарии за всю историю двусторонних отношений.

Соммаруга прежде всего обсудит с Зеленским двустороннее сотрудничество и международную ситуацию.

В программе трехдневного визита также — посещение регионов Донбасса, пострадавших в результате российской агрессии, обсуждение швейцарско-украинских проектов развития.

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Президент Швейцарії Сімонетта Соммаруга

Фото: Посольство Швейцарії в Україні

Президент Швейцарии впервые выехала за пределы страны с начала пандемии коронавируса.

Швейцария еще в 2014 году заморозили активы беглого президента Виктора Януковича и его окружения на сумму около 70 млн швейцарских франков в рамках судебного сотрудничества.

Ежегодно Федеральный совет Швейцарии продолжает эти санкции на год. Последний раз она это сделала в декабре 2019 года.

Источник: Посольство Швейцарії в Україні

Фото: Посольство Швейцарії в Україні

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