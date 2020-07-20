На запрошення президента України Володимира Зеленського 20 липня до Києва прилетіла президент Швейцарської Конфедерації Сімонетта Соммаруга.

Це перший офіційний візит президента Швейцарії за всю історію двосторонніх відносин.

Соммаруга передусім обговорить з Зеленським двосторонню співпрацю та міжнародну ситуацію.

У програмі триденного візиту також – відвідання регіонів Донбасу, що постраждали внаслідок російської агресії, обговорення швейцарсько-українських проектів розвитку.

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Президент Швейцарії вперше виїхала за межі країни з початку пандемії коронавірусу.

Швейцарія ще у 2014 році заморозила активи президента-втікача Віктора Януковича та його оточення на сумму близько 70 млн швейцарських франків в рамках судової співпраці.

Щороку Федеральна рада Швейцарії продовжує ці санкції на рік. Востаннє вона це зробила в грудні 2019 року.

Джерело: Посольство Швейцарії в Україні

Фото: Посольство Швейцарії в Україні