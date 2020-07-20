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Факти / Україна

Президент Швейцарії вперше приїхала в Україну

На запрошення президента України Володимира Зеленського 20 липня до Києва прилетіла президент Швейцарської Конфедерації Сімонетта Соммаруга.

Це перший офіційний візит президента Швейцарії за всю історію двосторонніх відносин.

Соммаруга передусім обговорить з Зеленським двосторонню співпрацю та міжнародну ситуацію.

У програмі триденного візиту також – відвідання регіонів Донбасу, що постраждали внаслідок російської агресії, обговорення швейцарсько-українських проектів розвитку.

Читайте: Чинні залишаються: які санкції з Януковича зняв суд ЄС

Президент Швейцарії Сімонетта Соммаруга

Фото: Посольство Швейцарії в Україні

Президент Швейцарії вперше виїхала за межі країни з початку пандемії коронавірусу.

Швейцарія ще у 2014 році заморозила активи президента-втікача Віктора Януковича та його оточення на сумму близько 70 млн швейцарських франків в рамках судової співпраці.

Щороку Федеральна рада Швейцарії продовжує ці санкції на рік. Востаннє вона це зробила в грудні 2019 року.

Джерело: Посольство Швейцарії в Україні

Фото: Посольство Швейцарії в Україні

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