PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

8 человек убиты и 47 ранены: потери среди гражданских на Донбассе за 2020 год

С начала 2020 году на Донбассе среди гражданского населения погибло 8 человек, еще 47 получили ранения.

В период с 29 июня до 12 июля миссия ОБСЕ зафиксировала около 5 200 нарушений режима прекращения огня.

Всего в 2020 году Миссия зафиксировала около 60 000 нарушений режима тишины.

Также ОБСЕ подсчитала количество смертей среди детей с 2016 года.

— В период с 1 января 2016 до 31 марта 2020 года 11 детей погибли и еще 56 получили ранения в результате срабатывания мин и других взрывных устройств, — говорится в отчете.

Мониторинговая миссия констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской, тогда зафиксировав присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского.

Читайте: Боевики блокируют пропуск через КПВВ на Донбассе

Кроме того, ОБСЕ обнаружила новые продолжения позиций вооруженных формирований на участке разведения в районе Петровского, в пределах которых зафиксировано нарушение режима тишины.

Ситуация на Донбассе

20 июля в районе деревни Шумы в Донецкой области погиб украинский боец.

Вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли по позициям возле Мироновского из артиллерии.

Источник: ОБСЕ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка