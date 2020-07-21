С начала 2020 году на Донбассе среди гражданского населения погибло 8 человек, еще 47 получили ранения.

В период с 29 июня до 12 июля миссия ОБСЕ зафиксировала около 5 200 нарушений режима прекращения огня.

Всего в 2020 году Миссия зафиксировала около 60 000 нарушений режима тишины.

Также ОБСЕ подсчитала количество смертей среди детей с 2016 года.

— В период с 1 января 2016 до 31 марта 2020 года 11 детей погибли и еще 56 получили ранения в результате срабатывания мин и других взрывных устройств, — говорится в отчете.

Мониторинговая миссия констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской, тогда зафиксировав присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского.

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Кроме того, ОБСЕ обнаружила новые продолжения позиций вооруженных формирований на участке разведения в районе Петровского, в пределах которых зафиксировано нарушение режима тишины.

Ситуация на Донбассе

20 июля в районе деревни Шумы в Донецкой области погиб украинский боец.

Вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли по позициям возле Мироновского из артиллерии.

Источник: ОБСЕ