На Донбассе погиб украинский боец — штаб ООС

С 13 по 19 июля украинские бойцы на Донбассе ликвидировали по меньшей мере 11 боевиков, еще 14 ранено.

Также украинские военнослужащие уничтожили один вражеский квадрокоптер.

— За каждое потерянное жизни украинского воина оккупанты несут заслуженное наказание, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

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В ООС в очередной раз констатировали низкий морально-психологическое состояние военных группировок РФ на Донбассе.

— Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава. Употребление алкоголя и наркотиков в них становится нормой, и их главари теряют контроль над подчиненными, — добавили в пресс-центре.

20 июля погиб боец

20 июля в районе деревни Шумы в Донецкой области погиб украинский боец. Об этом сообщили в штабе ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли по позициям у Мироновского из артиллерии.

Расстреляли украинских бойцов из засады

13 июля эвакуационную группу расстреляли боевики. Погиб медик Николай Илин, ранения получили двое военных.

Группа должна была забрать из серой зоны тело погибшего офицера Дмитрия Красногрудя. Были в белых накидках и имели разрешение от общего центра контроля на проход. Не доходя до тела Красногрудя 15 метров, боевики открыли огонь по группе. Ранения получил сержант, который шел первым. При попытке его эвакуировать, пуля убила Николая Илина, а еще одного офицера контузило.

Тело Илина из серой зоны вынесли боевики. Передали его за три дня украинской стороне. Судьба сержанта сейчас неизвестна.