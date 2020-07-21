З початку 2020 року на Донбасі серед цивільного населення загинуло 8 людей, ще 47 отримали поранення.

У період з 29 червня до 12 липня місія ОБСЄ зафіксувала близько 5 200 порушень режиму припинення вогню.

Загалом у 2020 році Місія зафіксувала близько 60 000 порушень режиму тиші.

Також ОБСЄ підрахувала кількість смертей серед дітей з 2016 року.

– У період із 1 січня 2016 до 31 березня 2020 рр. 11 дітей загинули і ще 56 зазнали поранень через спрацювання мін та інших вибухових пристроїв, – йдеться у звіті.

Моніторингова місія констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської, тоді зафіксувавши присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського.

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Крім того, ОБСЄ виявила нові продовження позицій збройних формувань на ділянці розведення в районі Петрівського, в межах яких зафіксовано порушення режиму тиші.

Ситуація на Донбасі

20 липня у районі села Шуми на Донеччині загинув український боєць.

Збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Стріляли по позиціях біля Миронівського з артилерії.

Джерело: ОБСЄ