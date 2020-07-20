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Факты / Украина

Боевики блокируют пропуск через КПВВ на Донбассе

Боевики могут блокировать пересечение линии разграничения и въезд в временно оккупированной территории Украины.

Они предоставляют разрешение на пересечение границы в отдельные дни и не всем гражданам.

Госпогранслужба предупреждает о рисках пересечения границы и вместе с правозащитниками проводит разъяснительную работу о потенциальной опасности.

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В то же время сейчас пункт пропуска Новотроицкое работает в штатном режиме, обратиться к пограничникам можно ежедневно с 07.00 до 20.00.

Без изменений работает также и пропускной пункт Станица Луганская.

Возобновление работы пункта пропуска Еленовка

13 июля боевики возобновили работу пункта пропуска Еленовка, который расположен на дорожном коридоре Донецк — Мариуполь.

В тот день граждане пересекали границу в двух направлениях.

По состоянию на 12.00 в направлении оккупированных территорий границу пересекли около 100 человек, а в обратном — 38 человек.

Источник: Госпогранслужба

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