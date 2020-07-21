Возвращение 90-х? Откуда в Украине взялись гопники и почему они сидят на корточках

Стрельба в Броварах, которая случилась в июне, всколыхнула всю страну. Средь бела дня молодые люди в спортивной одежде устроили перестрелку в жилых кварталах. Не поделили пассажирские маршруты.

Одесса, рынок 7-й километр. В один из магазинов также врываются парни и устраивают стрельбу.

Понятие гопники разменяло уже вторую сотню лет. Появилось оно в Санкт-Петербурге — в голодные годы после Октябрьской революции.

Население очень боялось малолетних сорванцов. У них ничего не было за душой, а потому ради куска хлеба, готовы были на все. Со временем сформировалась целая субкультура. С особыми чертами и поведением.

Всех, кто попал в места лишения свободы, наказывали в карцере, а карцер был обязательно низкого размера. Там стоять было нельзя, только полусидя, и вот они привыкли.

Такой стиль жизни быстро идет в массы по всему Советскому Союзу.

Новый всплеск моды на гопников был в восьмидесятых. Перестройка, очереди в магазинах и бедность. Многие из молодежи шли в криминал.

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На смену 80-м приходят 90-е. Рэкет, банды и менялы становятся обыденными понятиями.

Спортивный костюм, кепка босячка и своя правда жизни. Классический образ гопника, а по сути хулигана из соседнего двора. Они не живут по понятиям, но охотно копируют привычки криминальных авторитетов.

Гоп-стоп — значит уличный разбой.

И куда же без шансона? Непременного атрибута гопника. Именно шансон прославил когда-то Гарика Кричевского.

Он и сам когда-то прошел через гоп-школу на улицах Львова. Тогда противостояние между районами было обычным делом.

Но в двухтысячных бывшие гопники ограничивались уже не только улицой. Их начали активно использовать политики. Спортивного вида парней можно заметить на многих митингах.

Уже появляется даже новый термин — гоп-политика. Это когда так называемых реальных пацанов проталкивают по партийной линии. Но жаргон и манеры скрыть невозможно. Это есть и в украинской политике, но массово процветает в русской.

В 2013 году гопников уже называют титушками. Слово произошло от фамилии парня — Вадима Титушки.

И вот титушок, или же гопников, снова увеличилось на наших улицах. Экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе уверен — это индикатор, что в стране далеко не все прекрасно. Там где не работают государственные институты, побеждает сила и улица.

Также гопники любят “отжимать” частную собственность. Бандиты угрожали убить женщину, ломали забор и крушили мебель. И все для того, чтобы женщина оставила свой участок на Печерских холмах, потому что земля приглянулась кому-то из окружения Януковича.