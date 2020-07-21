Повернення 90-х? Звідки в Україні взялися гопники та чому вони сидять навпочіпки

Стрілянина в Броварах, яка трапилася в червні, сколихнула всю країну. Посеред білого дня молодики в спортивному одязі влаштували перестрілку в житлових кварталах. Не поділили пасажирські маршрути.

Одеса, ринок 7-й кілометр. До одного з магазинів також вриваються молодики та влаштовують стрілянину.

Поняття гопники розміняло вже другу сотню років. З’явилося воно у Санкт-Петербурзі – в голодні роки після жовтневої революції.

Населення дуже боялося малолітніх бешкетників. В них нічого не було за душею, а тому заради шматка хліба, готові були на все. З часом сформулювалась ціла субкультура. З особливими рисами і поведінкою.

Всіх, хто потрапив у місця позбавлення волі, карали в карцері, а карцер був обов’язково низького розміру. Там стояти не можна було, тільки навпочіпки, і ось вони звикли.

Такий стиль життя швидко йде в маси по всьому Радянському Союзу.

Новий сплеск моди на гопників був у вісімдесятих. Перебудова, черги в магазинах та бідність. Багато хто з молоді йшов у кримінал.

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На зміну 80-м приходять 90-ті. Рекет, банди та міняли стають буденними поняттями.

Спортивний костюм, кепка босячка і своя правда життя. Класичний образ гопника, а по суті хулігана із сусіднього подвір’я. Вони не живуть по понятіях, але охоче копіюють звички кримінальних авторитетів.

Гоп-стоп – означає вуличний розбій.

І куди ж без шансону? Неодмінного атрибуту гопника. Саме шансон прославив колись Гаріка Кричевського.

Він і сам колись пройшов через гоп-школу на вулицях Львова. Тоді протистояння між районами було звичною справою.

Але в двохтисячних колишні гопники обмежувались вже не тільки вулицею. Їх почали активно використовувати політики. Спортивного вигляду хлопців можна помітити на багатьох мітингах.

Вже з’являється навіть новий термін – гоп-політика. Це коли, так званих, реальних пацанів проштовхують по партійній лінії. Але жаргон та манери приховати не можливо. Це є й в українській політиці, але наймасовіше процвітає в російській.

У 2013 році гопників вже називають тітушками. Слово пішло від прізвища хлопця – Вадима Тітушка.

І ось тітушок, або ж гопників, знову побільшало на наших вулицях. Екс-заступник генпрокурора України Давід Сакварелідзе переконаний – це індикатор, що в країні далеко не все прекрасно. Там де не працюють державні інститути, перемагає сила та вулиця.

Також гопники люблять “віджимати” приватну власність. Бандити погрожували вбити жінку, ламали паркан та трощили меблі. І все для того, щоб жінка залишила свою ділянку на Печерських пагорбах, бо земля впала в око комусь з оточення Януковича.