Рейдерство на Печерских склонах: как бандиты “отжимают” частную собственность

Киевские земли, а особенно Печерские холмы, отбирают не только силы, но и здоровье – за них идет настоящая война.

7 лет назад титушки превратили жизнь Нины Москаленко в настоящий ад. Они угрожали убить, ломали забор, били окна и громили мебель – все, чтобы женщина оставила свой участок на Печерских холмах, потому что земля приглянулась кому-то из окружения Януковича.

И все это из-за живописных видов на Днепр и Киево-Печерскую лавру. Стоимость каждого участка здесь – несколько миллионов долларов. Застраивать эти холмы начали в 90-х, хотя здесь безопасно возводить только трехэтажные коттеджи. Более высокие могут сползти.

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Остановить беспредел тогда удалось благодаря огласке в СМИ и поддержке активистов. Но толстосумы готовы на все, чтобы получить хоть несколько соток земли и построить очередной дворец, убеждают активисты.

Нина Москаленко надеялась на кардинальные изменения после Революции Достоинства. Но за 5 лет никаких сдвигов. Часть ее дома продолжает оставаться под арестом. Время от времени о себе напоминают и рейдеры. Они ведут круглосуточное наблюдение.

И хотя власть сменилась – рейдерские схемы процветают. И Киев без утвержденного генерального плана и контроля за градостроительством превращается в архитектурный вавилон, где царит безвкусица и хаос, потому днепровские склоны сползают, дренажные системы не работают, столица утопает в мусоре и грязных потоках.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как владелицу кофейни на Рейтарской, 8б рейдеры пытались выгнать на улицу.

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