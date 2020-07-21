Отсутствие интернета ограничивает людей в селах от доступа к медицинским услугам — Зубко

В Украине существует большой разрыв между технологическим обществом и людьми, которые имеют доступ только к телевизору. И если пандемия принесла проблемы даже мировым гигантам, то в Украине мы почувствовали очень болезненный разрыв — заявил заместитель гендиректора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию аэропорта Борисполь Георгий Зубко в своем блоге для Лига.нет.

— Негативным примером стало дистанционное обучение (во время карантина для школьников проводили уроки в zoom), ведь во многих отдаленных селах отсутствует интернет полностью, или же он очень слабый. По сути, дети, которые там живут, были отрезаны от доступа к образовательному процессу, — считает Георгий Зубко.

Есть и другой нюанс, что касается пожилых людей в селах. После введения первого этапа медицинской реформы, все украинцы должны заключить договоры с семейными врачами. Этот этап предусматривает также введение карточек пациентов в реестр, по этим файлам больницы, по сути, получают от Центра общественного здоровья финансирования на тех, которые зарегистрированы в больнице у семейных врачей.

Поэтому отсутствие интернета и даже элементарных компьютеров ограничивает людей в селах от доступа к медицинским услугам, а больницы — от доступа к финансированию.

Мир столкнулся с проблемой цифрового будущего и его доступностью, а также с его, так сказать, неравенством. И очень хорошо эту ситуацию проиллюстрировал кризис, вызванный Covid-19. Ведь отсутствие цифровой готовности обеспечило худшее качество образования, в том числе и полную его остановку, значительно хуже выбор пищи, сложный доступ к лекарствам и медицине, творчеству и практически полную остановку малого и среднего бизнеса.

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В мире существует множество рейтингов для оценки цифровой готовности, и большинство из них уже включают в себя компоненты, которые стали основой формирования успешного цифрового будущего.

Более половины факторов, влияющих на развитие цифровой инфраструктуры, не являются цифровыми, а просто средой, без которой невозможно вырастить современную цифровую систему.

Если рассматривать мировые рейтинги Digital Readiness, Украина находится на 77 месте, уступив немного Ботсване, но обогнав Южную Африку. Однако, мы почти вдвое уступили Польше, которая занимает 33 место.

Также мы на 121 месте в мире по инвестициям в инновации и технологии со стороны государства и бизнеса. На 117 — по простоте ведения бизнеса, на 46 — по человеческим капиталам, на 98 — по среде для стартапов, на 72 — по инфраструктурным технологиям.

Это означает, что развитие цифрового государства начинается далеко за пределами цифровизации как таковой.

Напомним, ранее мы писали, что дистанционная торговля сделает лекарства экономически доступными.