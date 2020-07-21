Фильм Земляне 2005 года, о котором говорил луцкий террорист Максим Кривош (Максим Плохой), является документальным и поднимает ряд важных проблем.

В частности, в фильме поднимается тема относительно одомашнивания животных, использования их для изготовления одежды и еды, а также проведения над ними научных исследований.

В фильме использована съемка скрытой камерой из зоомагазинов и приютов для бездомных животных. Там есть кадры со скотобоен, мест, где производят и продают кожу и мех.

Также в фильм говорится о расизме, сексизме и дискриминации.

Режиссером фильма Земляне в 2005 году выступил зоозащитник Шон Монсон, а закадровый текст прочитал Хоакин Феникс. Продюсером фильма выступила актриса Мэгги Кью. Саундтреки были написаны американским диджеем Moby. Все они являются веган-активистами.

Утром 21 июля вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус в Луцке. По данным полиции, в салоне находятся около 20 пассажиров, СБУ сообщает о 10.

Личность мужчины установлена – это Максим Кривош, житель города Дубно. В 2005 году его приговорили 8,5 годам тюрьмы за бандитизм и вымогательство.

Он написал книгу Философия преступника, которую цитирует в соцсетях.

Кривош заявил, что взорвет автобус, если главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что именно они — террористы в законе.

Также он требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.

По состоянию на 19.30 переговоры с Максимом Кривошем продолжаются.