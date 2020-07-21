21 июля в 12.00 Верховная Рада соберется на внеочередную сессию для рассмотрения ряда важных вопросов, которые не успели рассмотреть во время основной сессии.

В первом чтении депутаты рассмотрят изменения в Государственный бюджет, закона О публичных закупках и закон Об управлении отходами (повторно).

Во втором чтении парламентарии будут голосовать за закон О разведке и изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

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Кроме этого Рада рассмотрит возможность отмены решения о принятии закона О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

В повестке дня также есть рассмотрение ликвидации районов, однако это решение уже приняли ранее.

Каникулы откладываются

Верховная Рада соберется на внеочередную сессию 21 июля в 12.00. Распоряжение о внеочередном заседании подписал спикер парламента Дмитрий Разумков 17 июля, в последний день работы Рады.

На заседании всего должны рассмотреть 15 проектов законов и семь постановлений.