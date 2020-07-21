21 липня о 12.00 Верховна Рада збереться на позачергову сесію для розгляду низки важливих питань, які не встигли розглянути під час основної сесії.

У першому читанні депутати розглянуть зміни до Державного бюджету, закону Про публічні закупівлі та закон Про управління відходами (повторно).

У другому читанні парламентарі голосуватимуть за закон Про розвідку та зміни до Кримінального Процесуального кодексу.

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Окрім цього Рада розгляне можливість скасування рішення про ухвалення закону Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

У порядку денному також є розгляд ліквідації районів, однак це рішення вже ухвалили раніше.

Канікули відкладаються

Верховна Рада збереться на позачергову сесію 21 липня о 12.00. Розпорядження про позачергове засідання підписав спікер парламенту Дмитро Разумков 17 липня, в останній день роботи Ради.

На засіданні загалом мають розглянути 15 проектів законів та сім постанов.