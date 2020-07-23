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Факты / Украина / Общество

Названы пороговые баллы ВНО 2020 по украинскому языку и истории

На заседании экспертной комиссии УЦОКО были определены пороговые баллы для ВНО 2020 по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии и иностранным языкам.

Порог сдал/не сдал — это минимум набранных баллов по результатам тестирования, который необходим для участника ВНО, чтобы получить возможность учавствовать в конкурсном отборе высших учебных заведений.

Согласно результатам, лучше всего участники ВНО сдали биологию, сложнее дались тесты по истории Украины.

Читайте: Старт ВНО 2020 в Украине: как проходит тестирование в условиях карантина

Пороговые баллы для ВНО 2020:

  • Украинский язык и литература. Порог — 22, результат ниже получили 8,32% участников.
  • История Украины. Порог — 25, результат ниже получили 13,19% участников.
  • Биология. Порог — 22, результат ниже получили 5,51% участников.
  • Английский язык. Порог — 17, результат ниже получили 7,35% участников.
  • Немецкий язык. Порог — 17, результат ниже получили 11,4% участников.
  • Французский язык. Порог — 17, результат ниже получили 7,8% участников.
  • Испанский язык. Порог — 17, результат ниже получили 11,3% участников.

Результаты ВНО 2020 по перечисленным выше предметам опубликуют уже в пятницу, 24 июля.

Пороговые баллы для ВНО по физике и математике были объявлены 16 июля, а о балах по географии и химии станет известно 28 июля.

Источник: Минобразования

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