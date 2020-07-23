На засіданні експертної комісії УЦОЯО було визначено порогові бали для ЗНО 2020 з української мови і літератури, історії України, біології та іноземних мов.

Поріг склав/не склав – це мінімум набраних балів за результатами тестування, який необхідний для учасника ЗНО, щоб отримати можливість пройти до конкурсного відбору вищих навчальних закладів.

Згідно із результатами, найкраще учасники ЗНО здали біологію, найважче ж далися тести з історії України.

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Порогові бали для ЗНО 2020:

Українська мова і література. Поріг – 22, отримали нижчий результат – 8,32% учасників.

Історія України. Поріг – 25, отримали нижчий результат – 13,19% учасників.

Біологія. Поріг – 22, отримали нижчий результат – 5,51% учасників.

Англійська мова. Поріг – 17, отримали нижчий результат – 7,35% учасників.

Німецька мова. Поріг – 17, отримали нижчий результат – 11,4% учасників.

Французька мова. Поріг – 17, отримали нижчий результат – 7,8% учасників.

Іспанська мова. Поріг – 17, отримали нижчий результат – 11,3% учасників.

Результати ЗНО 2020 з вище перерахованих предметів опублікують вже у п’ятницю, 24 липня.

Порогові бали для ЗНО з фізики й математики було оголошено 16 липня, а про бали з географії та хімії стане відомо 28 липня.