Оцифрованы более 140 тысяч ранее засекреченных документов

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр совместно с Государственным архивом Киевской области оцифровали более 140 тыс. материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов. Эти уникальные архивы, часть из которых долгое время была засекречена, в рамках проекта Имена будут обнародованы впервые.
Оцифрованные документы (в частности, Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов) вскоре будут выложены на онлайн-платформе сайта Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, которую представят осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области.
Как рассказала руководитель проекта Имена Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Анна Фурман, процесс оцифровки документов был трудоемким. Так как нужно было каждую карточку взять, отсканировать, вернуть назад. А это документы различных форматов, некоторые из них сложные. Теперь исследователи, ученые, все заинтересованные лица смогут расширить уровень экспертности в генеалогии, узнать какую-то новую информацию о своих родственниках.
— Эти документы оккупационных властей на территории Киева периода Второй мировой войны были собраны архивистами после изгнания нацистов из города.
Здесь документы, которые создавали во время деятельности органов немецкой оккупационной власти: Киевской городской управы, районных в городе Киеве управ, районных и сельских управ на территории Киевщины, Киевского и Белоцерковского гебитскомиссариатов, – рассказала директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева.
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Почти все документы оккупационных властей, которые поступили на хранение в архив, рассказала Каменева, были систематизированы и на протяжении многих лет засекречены советской властью. Доступ к ним был запрещен. Только после провозглашения независимости Украины они поступили на общее хранение.
— Однако часть из них содержала персонализированную информацию. Это списки жителей Киева, трудовые регистрационные картотеки, перечни деятелей культуры и искусств, проживающих на территории города, списки абонентов Киевской электросети. То есть доступ к этим документам был ограничен. И вот через 75 лет они в свободном доступе, — отметила директор архива.
По ее словам, эти архивы имеют огромный информационный потенциал.
— Открытие этих документов позволит обществу изучать документальную базу, заполнять белые пятна в истории, – отметила Каменева.
Проект Имена был создан Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр для того, чтобы восстановить максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру и об их родственниках, а также о людях, которые в то время жили в Киеве. Еще одна его цель – сравнить состав населения Киева в период оккупации, а также до войны и в послевоенные годы.
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