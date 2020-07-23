Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр совместно с Государственным архивом Киевской области оцифровали более 140 тыс. материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов. Эти уникальные архивы, часть из которых долгое время была засекречена, в рамках проекта Имена будут обнародованы впервые.

Оцифрованные документы (в частности, Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов) вскоре будут выложены на онлайн-платформе сайта Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, которую представят осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области.







Оцифрованы более 140 тысяч ранее засекреченных документов / 2 фотографии

Как рассказала руководитель проекта Имена Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Анна Фурман, процесс оцифровки документов был трудоемким. Так как нужно было каждую карточку взять, отсканировать, вернуть назад. А это документы различных форматов, некоторые из них сложные. Теперь исследователи, ученые, все заинтересованные лица смогут расширить уровень экспертности в генеалогии, узнать какую-то новую информацию о своих родственниках.

— Эти документы оккупационных властей на территории Киева периода Второй мировой войны были собраны архивистами после изгнания нацистов из города. Здесь документы, которые создавали во время деятельности органов немецкой оккупационной власти: Киевской городской управы, районных в городе Киеве управ, районных и сельских управ на территории Киевщины, Киевского и Белоцерковского гебитскомиссариатов, – рассказала директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева.

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Почти все документы оккупационных властей, которые поступили на хранение в архив, рассказала Каменева, были систематизированы и на протяжении многих лет засекречены советской властью. Доступ к ним был запрещен. Только после провозглашения независимости Украины они поступили на общее хранение.

— Однако часть из них содержала персонализированную информацию. Это списки жителей Киева, трудовые регистрационные картотеки, перечни деятелей культуры и искусств, проживающих на территории города, списки абонентов Киевской электросети. То есть доступ к этим документам был ограничен. И вот через 75 лет они в свободном доступе, — отметила директор архива.

По ее словам, эти архивы имеют огромный информационный потенциал.

— Открытие этих документов позволит обществу изучать документальную базу, заполнять белые пятна в истории, – отметила Каменева.

Проект Имена был создан Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр для того, чтобы восстановить максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру и об их родственниках, а также о людях, которые в то время жили в Киеве. Еще одна его цель – сравнить состав населения Киева в период оккупации, а также до войны и в послевоенные годы.

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