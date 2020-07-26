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Факты / Украина

ВСУ всегда будут верны украинскому народу — Хомчак о перемирии на Донбассе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявляет, что доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения сторон на Донбассе, а также призывает не поддаваться на информационные провокации и гибридные проявления паники.

— Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, — заявил он.

Главком ВСУ еще раз подчеркнул, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, права действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины.

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В этом контексте Хомчак напомнил, что Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.

— Призываю не поддаваться на управляемые провокации, гибридные проявления паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего Войска и своих защитников.

Вооруженные силы Украины всегда будут верны присяге украинскому народу и, надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира, — говорится в заявлении.

Полное прекращение огня

22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

Меры по усилению режима прекращения огня должны быть введены в действие с 00.01 27 июля 2020 года.

В частности меры предусматривают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия и на открытие огня.

Источник: Генеральный штаб ВСУ 

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