Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявляє, що задоволений ходом підготовки до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі, а також закликає не піддаватися на інформаційні провокації і гібридні прояви паніки.

– Другий день поспіль працюю в районі проведення операції Об’єднаних сил і задоволений ходом підготовки до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, – заявив він.

Головком ВСУ ще раз підкреслив, що заходи повного і всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, за умови порушення домовленостей противником, права діяти відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України.

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У цьому контексті Хомчак нагадав, що Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику в разі порушення домовленостей, для чого створені відповідні додаткові резерви.

– Закликаю не піддаватися на керовані провокації, гібридні прояви паніки, зберігати спокій і об’єднуватися навколо свого Війська і своїх захисників. Збройні сили України завжди будуть вірні присязі українському народу і, сподіваюся, що ця масштабна фундаментальна спроба забезпечити глобальне перемир’я, дасть можливість нашим політикам і дипломатам, зміцнюючи обороноздатність держави, рухатися далі для досягнення довгоочікуваного миру, – йдеться в заяві.

Повне припинення вогню

22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

Заходи щодо посилення режиму припинення вогню повинні бути введені в дію з 00.01 27 липня 2020 року.

Зокрема заходи передбачають заборону на наступальні і розвідувально-диверсійні дії та на відкриття вогню.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ