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Факты / Украина

Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией по Covid-19

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.

По состоянию на 28 июля 2020 года в красный список попали США, Израиль, Бельгия, Черногория, Молдова, Россия, Португалия, Франция, Сербия, Румыния, Болгария, Албания и Беларусь.

В то же время в зеленой зоне находятся Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия, Швейцария, Австрия, Кипр, Турция, Литва, Дания, Германия, Венгрия и Эстония.

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Статистика країни 28.07

Украина, по информации Минздрава, до сих пор остается в красной зоне, в стране показатель больных — 66,7 случаев на 100 тыс. населения.

Страны, после которых не требуется самоизоляция

По информации Минздрава, украинцам, которые вернулись из стран зеленой зоны, не нужно будет находиться на самоизоляции после возвращения.

Это правило действует только для стран красной зоны.

Так, например, граждане, которые вернулись из Польши, не будут находиться дома 14 дней.

Источник: Минздрав

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