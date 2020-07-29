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Факты / Украина / Общество

25 больниц Украины получили лицензию на трансплантацию

В пилотном проекте по трансплантации теперь 19 медицинских учреждений, у которых есть лицензия на пересадку органов. Еще шесть медучреждений получили ее для пересадки костного мозга.

Среди перечня оказалась и Клиническая больница скорой медицинской помощи, где с февраля уже пересадили сердце и четыре почки.

Теперь пациенты смогут выбирать, в каком регионе и учреждении делать операцию, а в дальнейшем и наблюдаться. Но главным является то, что пациенты за это не будут платить, поскольку стоимость операций, согласно тарифам, полностью будет покрываться за счет государства.

Читайте: В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

Однако тарифы на трансплантацию несколько изменились. Наибольше стоит аллогенная трансплантация костного мозга (от донора) — 1 360 141 грн.

Знаковое событие в сфере трансплантации произошло в июле этого года. В городской клинической больнице скорой помощи Львова провели первую операцию по пересадке сердца.

Донором органов стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты. Мать погибшего и его сестра дали согласие на забор органов — сердца и почек, чтобы трансплантировать их другим пациентам.

Фото: Dreamstime

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