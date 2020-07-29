25 лікарень України отримали ліцензію на трансплантацію

У пілотному проекті з трансплантації тепер 19 медичних закладів, які мають ліцензію на пересадження органів. Ще шість медзакладів отримали її для пересадження кісткового мозку.

Серед переліку опинилася і Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, де від лютого уже пересадили серце і чотири нирки.

Тепер пацієнти зможуть обирати, в якому регіоні і закладі робити операцію, а надалі і спостерігатися. Але головним є те, що пацієнти за це не платитимуть, оскільки вартість операцій, згідно з тарифами, повністю покриватиметься за рахунок держави.

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Однак тарифи на трансплантацію дещо змінились. Найбільше коштує алогенна трансплантація кісткового мозку (від донора) – 1 360 141 грн.

Знакова подія у сфері трансплантації сталася у липні цього року. У міській клінічній лікарні швидкої допомоги Львова провели першу операцію з пересадки серця.

Донором органів став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми після падіння з висоти. Мати загиблого та його сестра дали згоду на забір органів – серця і нирок, аби трансплантувати їх іншим пацієнтам.