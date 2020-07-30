Назначение Кравчука в ТКГ: каких стоит ожидать изменений в минских переговорах

Назначение Леонида Кравчука руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске вряд ли повлечет кардинальные изменения или большой прорыв.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV выразил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, первому президенту не удастся кардинально изменить ситуацию по двум причинам:

— Первая — украинская позиция категорически не устраивает Россию, поэтому она не настроена на конструктивный разговор. Второй момент — это история прихода Леонида Кравчука к власти. Он фактически формализовал распад СССР. А это является очень болезненной темой для действующего президента РФ Владимира Путина, — говорит эксперт.

Кроме того, сейчас любые качели и предложение других шагов со стороны Украины очень жестко будет восприниматься и внутри украинского общества. Особенно, если это будет противоречить защите национальных интересов.

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Может ли назначение Леонида Кравчука свидетельствовать о желании Офиса президента определенным образом перезапустить Минский процесс, сказать трудно. По мнению Игоря Рейтеровича, любые кадровые назначения — это новая попытка перезапуска.

Однако политолог не исключает, что Украина могла пойти на такой шаг в надежде, что российская сторона переформатирует и свой состав группы и назначит других людей.

— Это может быть определенным намеком на то, что нужно подобрать других людей, которым будет более комфортно и эффективно общаться с украинской делегацией, — добавляет он.

Что же касается самого назначения, то политолог считает, что в этом прослеживается определенная наследственность и статусность. Ведь и предыдущим руководителем был второй президент Украины Леонид Кучма.

Также эксперт не исключает, что определенные надежды были связаны с его дипломатическим талантом. Хотя нельзя исключать вероятность того, что Леонид Кравчук предложил свою стратегию решения этого вопроса, но она просто еще не представлена.

Кроме того, скорее всего, эта стратегия могла совпасть с видением главы государства.

Между тем, в Офисе президента объяснили, что у Леонида Кравчука есть опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня. Новый глава делегации активно будет объяснять украинскому обществу решения, которые обсуждаются и принимаются в рамках работы группы.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе 30 июля. Соответствующее распоряжение уже подписал президент Владимир Зеленский.

Новый руководитель группы заверил, что возглавил делегацию, чтобы ускорить мир на Донбассе.