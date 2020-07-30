Призначення Кравчука у ТКГ: яких варто чекати змін у мінських переговорах

Призначення Леоніда Кравчука керівником української делегації у Тристоронній контактній групі у Мінську навряд спричинить кардинальні зміни або великий прорив.

Таку думку в коментарі Фактам ICTV висловив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, першому президенту не вдасться кардинально змінити ситуацію з двох причин:

– Перша – українська позиція категорично не влаштовує Росію, тому вона не налаштована на конструктивну розмову. Другий момент – це історія приходу Леоніда Кравчука до влади. Він фактично формалізував розпад СРСР. А це є дуже болісною темою для чинного президента РФ Володимира Путіна, – говорить експерт.

Крім того, зараз будь-які гойдалки і пропозиція інших кроків з боку України дуже жорстко сприйматиметься і всередині українського суспільства. Особливо, якщо це суперечитиме захисту національних інтересів.

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Чи може призначення Леоніда Кравчука свідчити про бажання Офісу президента певним чином перезапустити Мінський процес, сказати важко. На думку Ігоря Рейтеровича, будь-які кадрові призначення – це нова спроба перезапуску.

Однак політолог не виключає, що Україна могла піти на такий крок сподіваючись, що російська сторона переформатує і свій склад групи та призначить інших людей.

– Це може бути певним натяком на те, що потрібно підібрати інших людей, яким буде більш комфортно і ефективно спілкуватися з українською делегацією, – додає він.

Що ж стосується самого призначення, то політолог вважає, що у цьому прослідковується певна спадковість і статусність. Адже і попереднім керівником був другий президент України Леонід Кучма.

Також експерт не виключає, що певні сподівання були пов’язані з його дипломатичним талантом. Хоча не можна відкидати ймовірність того, що Леонід Кравчук запропонував свою стратегію вирішенню цього питання, але вона просто ще не презентована.

Крім того, найімовірніше, ця стратегія могла співпасти з баченням глави держави.

Тим часом, в Офісі президента пояснили, що Леонід Кравчук має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня. Новий глава делегації активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюються і ухвалюються в межах роботи групи.

Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі 30 липня. Відповідне розпорядження вже підписав президент Володимир Зеленський.

Новий керівник групи запевнив, що очолив делегацію, щоб прискорити мир на Донбасі.