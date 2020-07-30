Ющенко приготовиться: реакция сети на назначение Кравчука в ТКГ

Июль, 30, 2020 в 19:18

Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука руководителем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске вызвало волну обсуждения в сети.

Некоторые из пользователей верят, что Кравчуку удастся сдвинуть с места переговорный процесс по войне на Донбассе, а кто-то подвергает сомнению решение нынешнего главы государства Владимира Зеленского о назначении нового делегата от Киева в Минске.

В соцсетях напоминают о том, что Кравчук был в свое время соратником Виктора Медведчука, а также неодобрительно кивают на его почтенный возраст.

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Назначение Кравчука

28 июля в Офисе президента сообщили, что Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ, а 30 июля стало известно о назначении Кравчука.

Первый президент Украины заявил, что желает ускорить наступление мира на Донбассе.

— Я буду делать это до последнего вздоха. Вот, почему я и согласился, — сказал Кравчук.

Кандидатом на место, которое занял Кравчук, был Алексей Резников, руководивший делегацией в последние месяцы, когда ее еще формально возглавлял Кучма.

Резников поддержал назначение Кравчука.