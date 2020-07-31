Члени екіпажу торгових суден Arif Kaptan і Richard Borchard з 7 липня не можуть піднятись на борт кораблів.

За цей час у нас виріс великий борг за проживання в готелі і тепер немає грошей навіть на їжу, повідомили у фонді Ассоль.

31 липня одному моряку вдалося повернутись за власні кошти додому, ще 12 відправляться 1 серпня. Семеро українців залишаються у Туреччині через борги.

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– Дирекція готелю виділила нам кухню у підвалі, і наш бортовий кухар там готує. На оплату нашого загального боргу і покупку квитків на пором в Україні необхідно зібрати $3,9 тис., – розповів капітан корабля Олег Луньов.

У разі, якщо не вийде зв’язатися ні з власником судна, моряки просять допомоги у поверненні в Україну за допомогою консульської служби у Туреччині.

Повернулись моряки судна Рута

19 червня до України повернулось 14 моряків судна Рута, які три роки провели в лівійській в’язниці.

Їх затримали у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії та звинуватили у незаконному перевезенні нафти.

Судно належить державі Україна і перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року в оренді у компанії Manchester Shipping S.A.

Згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають тільки за доставку вантажів і не несуть відповідальності за ліцензії та дозволи на транспортування вантажів.

Джерело: Odessa.online