Кравчук: Особливий статус Донбасу не сприймаю, а особлива система управління – варіант

Новий глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що не сприймає вимогу Росії до Києва прописати у Конституції так званий особливий статус Донбасу.

Україна не піде на те, щоб зробити з Донбасу окрему державу, “з якимись особливими політичними повноваженнями”, додав Кравчук.

Водночас Кравчук констатує, що Києву “не так просто” буде повернути окуповані території в колишньому стані.

Перший президент України вважає, що зрушити ситуацію можна, надавши Донбасу більше можливостей у системі місцевого самоврядування – “особливу систему управління”.

– Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і вирішувати складні питання, залучаючи туди інвестиції, – сказав він і додав, що Донбас може отримати більше прав тільки в рамках законів України.

Глава української делегації в ТКГ також повідомив, що не планує змінювати учасників у складі української делегації, але не виключає її поповнення.

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Призначення Кравчука

28 липня в Офісі президента повідомили, що Леонід Кучма припиняє роботу в ТКГ, а 30 липня президент Володимир Зеленський призначив на його місце Кравчука.

Перший президент України заявив, що бажає прискорити настання миру на Донбасі, але не ціною суверенітету країни.