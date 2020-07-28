Леонид Кучма выходит из переговорной группы по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что роль второго главы государства была важной в Минском процессе и поблагодарил его за работу.

— Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным, — отметил Владимир Зеленский.

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В то же время Леонид Кучма отметил, что за последний год работа в ТКГ была продуктивной. Второй президент Украины сообщил, что готов и дальше делиться опытом и консультировать участников переговорной группы для установления мира в Украине.

Переговоры в ТКГ

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе проходят в рамках Трехсторонней контактной группы.

Она была сформирована в 2014 году, в ее состав входят представители Украины, ОБСЕ и России. Орган решает оперативные вопросы по Донбассу.

Леонид Кучма долгое время был участником делегации в ТКГ от Украины. В мае 2020 года второй президент Украины предложил заместителю главы делегации Украины в ТКГ Алексею Резникову занять должность главы.

По информации представителей Офиса президента, имя нового главы украинской делегации в ТКГ объявят в ближайшее время.