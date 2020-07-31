Кравчук предложил включить Фокина в ТКГ

Леонид Кравчук предлагает сделать участником Трехсторонней контактной группы первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.

Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире одного телеканала.

— Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают в Донбассе, он с 16 лет на шахте работал. Мы хотели бы иметь в ТКГ человека, которого знает Донбасс, — заявил Кравчук.

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87-летний Витольд Фокин был премьер-министром с 1990 по 1992 год.

С 1993 года он научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений и президент Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией.

Кравчук стал председателем ТКГ

28 июля второй президент Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ в Минске. 30 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский назначил на его место первого президента Леонида Кравчука.

Первый президент Украины уже заявил, что желает ускорить наступление мира на Донбассе и готов на компромиссы.

Но он не воспринимает требование России прописать в Конституции так называемый особый статус Донбасса.