Кравчук запропонував включити Фокіна до ТКГ

Леонід Кравчук пропонує зробити учасником Тристоронньої контактної групи першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна.

Про це перший президент України Леонід Кравчук заявив в ефірі одного телеканалу.

– Мені відомо, що ведуться переговори з людиною, який відомий в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років на шахті працював. Ми хотіли б мати у ТКГ людину, якого знає Донбас, – заявив Кравчук.

Читайте: Призначення Кравчука у ТКГ: яких варто чекати змін у мінських переговорах

87-річний Вітольд Фокін був прем’єр міністром з 1990 по 1992 рік.

З 1993 року він науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин та президент Міжнародного Фонду гуманітарних і економічних зв’язків України з Російською Федерацією.

Кравчук став головою ТКГ

28 липня другий президент Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ у Мінську. 30 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський призначив на його місце першого президента Леоніда Кравчука.

Перший президент України вже заявив, що бажає прискорити настання миру на Донбасі і готовий на компроміси.

Але він не сприймає вимогу Росії прописати у Конституції так званий особливий статус Донбасу.