€200 млн Украина получит на развитие сельского хозяйства

Международный банк реконструкции и развития предоставит Украине €200 млн, которые будут инвестированы в программу развития сельского хозяйства.
Программа предусматривает, что малые и средние предприятия станут активными участниками на сельскохозяйственном рынке.
Соглашение о займе в рамках Программы ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство заключено в августе 2019 года. 20 мая 2020-го оно вступило в силу, когда внутригосударственные процедуры были выполнены.
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Программа предусматривает:
- создание Государственного аграрного реестра, а также открытого к нему доступа;
- инвентаризацию государственных земель и внесение их в Государственный земельный кадастр;
- создание методологии разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;
- проведение спутникового картографирования Украины;
- создание автоматизированной системы оповещения об изменениях в госземкадастре;
- повышение осведомленности собственников и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов ее защиты;
- усиление контроля на границе Украины с учетом требований ЕС;
- создание интерактивной информационной системы о безопасности пищевых продуктов.
Транш от МВФ
12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Эти средства после попадания в госбюджет помогут государству преодолеть последствия пандемии коронавируса, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.
В общем, благодаря первому траншу от МВФ, международные резервы Украины увеличились до $28, 7 млрд.