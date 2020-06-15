€200 млн Украина получит на развитие сельского хозяйства

Международный банк реконструкции и развития предоставит Украине €200 млн, которые будут инвестированы в программу развития сельского хозяйства.

Программа предусматривает, что малые и средние предприятия станут активными участниками на сельскохозяйственном рынке.

Соглашение о займе в рамках Программы ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство заключено в августе 2019 года. 20 мая 2020-го оно вступило в силу, когда внутригосударственные процедуры были выполнены.

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Программа предусматривает:

создание Государственного аграрного реестра, а также открытого к нему доступа;

инвентаризацию государственных земель и внесение их в Государственный земельный кадастр;

создание методологии разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;

проведение спутникового картографирования Украины;

создание автоматизированной системы оповещения об изменениях в госземкадастре;

повышение осведомленности собственников и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов ее защиты;

усиление контроля на границе Украины с учетом требований ЕС;

создание интерактивной информационной системы о безопасности пищевых продуктов.

Транш от МВФ

12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Эти средства после попадания в госбюджет помогут государству преодолеть последствия пандемии коронавируса, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.

В общем, благодаря первому траншу от МВФ, международные резервы Украины увеличились до $28, 7 млрд.