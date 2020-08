Высшее образование в Канаде: как поступить, документы и цены на обучение

Получить образование в Канаде может каждый украинский абитуриент, который соответствует ряду требований.

Важно понимать, что канадское образование значительно отличается от украинского.

Особенности образования в Канаде

Так, если вершина ВНО вам не покорилась, не волнуйтесь, ведь канадские университеты набирают студентов на основе выпускных балов, указанных в аттестате. Однако этот момент стоит уточнять именно в том вузе, в который собираетесь поступать.

Кроме того, там отсутствует государственная система образования. В Канаде 10 провинций и три территории, которые имеют широкую автономию, а вопросы образования не исключение.

Поэтому, следует учитывать правила поступления каждого отдельного региона и университета.

Также стоит обратить внимание на требования к возрасту абитуриентов, если в некоторые колледжи можно поступить и в 16 лет, то в ряд университетов не получится попасть пока не исполнится 18 лет.

Подготовительные курсы или как поступить без экзаменов

University Pathway — специальные программы подготовки для поступления в университеты. Языковой курс длится 8-16 недель. Затем вы получите сертификат, который поможет поступить в университет или колледж, который является партнером языковой школы, где вы проходили Pathway.

Кроме того, этот сертификат освобождает вас от сдачи международных экзаменов IELTS или TOEFL.

Читайте: Как получить образование в Германии: цены на обучение и как поступить

Программы обычно стартуют каждый второй понедельник.

Вы находите языковую школу, которая вам подходит, затем регистрируетесь и проходите тест по английскому языку. После этого школа вам присылает ответ о том, сколько недели курса вам будут необходимы.

Стоимость таких курсов стартует от 70 тыс. грн.

Какие нужны документы:

аттестат;

языковые сертификаты TOEFL или IELTS;

виза;

загранпаспорт;

мотивационное письмо.

Топ-10 канадских университетов:

University of British Columbia; Waterloo University; University of Toronto; Simon Fraser University; Seneca College; Humber College; George Brown College; Conestoga College; Thompson Rivers University; Fanshawe College.

Сколько стоит образование в Канаде

Высшее образование в Канаде платное для всех. Для иностранных студентов один год обучения обойдется около 100 — 125 тыс. грн. Однако украинские студенты могут побороться за стипендию, которая значительно покроет стоимость обучения и проживания.

Стоимость проживания во время учебы в Канаде

Стоимость проживания, питания и учебных материалов – 14-16 тыс. грн в месяц.

Также обязательной для всех иностранцев является медицинская страховка, минимальная стоимость которой 14,4 тыс. грн в год.

Виза в Канаду

Если срок вашего обучения в Канаде составляет более шести месяцев, то следует подавать документы на разрешение на обучение Study Permit.

Когда посольство примет вашу визу, то там будет дата, до которой вам стоит въехать в страну. Кроме того, когда вы уже будете в канадском аэропорту, то иммиграционный офицер попросит предъявить паспорт с визой, письмо о зачислении в учебное заведение, подтверждение места проживания и финансов и письмо о том, что посольство Канады одобрило выдачу разрешения на учебу.

Можно ли учиться и работать в Канаде

Если вы являетесь студентом колледжа или университета, то имеете право работать. Однако для этого есть несколько условий. В частности, в разрешении на обучение делается отметка:

May work 20 hours per week off campus or full time during regular breaks if meeting criteria outlined in paragraph 186 (v) of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

или

May accept employment on or off campus if meeting eligibility criteria, per paragraph R186 (f), (v) or (w) and must cease working if no longer meeting these criteria.

То есть, это дает вам право работать до 20 часов в неделю во время учебы или полный рабочий день (40 часов в неделю) во время каникул.

Если такой отметки нет, то можно попросить иммиграционного офицера добавить эту информацию прямо в аэропорту. Кроме того, перед работой вам необходимо будет получить Social Insurance Number (SIN).

Если учебная программа включает стажировку, стоит получить разрешение на работу, чтобы иметь возможность работать полный день во время стажировки. Чтобы подать соответствующую заявку в письме о зачислении должна быть пометка, что стажировка является обязательной частью вашей программы и составляет 50% или меньше.

Образование в США

Система образования в США — одна из лучших в мире. Университеты имеют целые лаборатории для обучения и активно практикуют полученные знания. Поэтому ежегодно на обучение в США приезжает более полумиллиона студентов.

Факты ICTV разбирались, как можно поступить в учебное заведение в США.