Вища освіта в Канаді: як вступити, документи і ціни на навчання

Отримати освіту у Канаді може кожен український абітурієнт, який відповідає низці вимог.

Важливо розуміти, що канадська освіта значною мірою відрізняється від української.

Особливості освіти в Канаді

Так, якщо вершина ЗНО вам не підкорилася не хвилюйтеся, адже канадські університети набирають студентів на основі випускних балів, вказаних в атестаті. Проте цей момент варто уточнювати саме в тому вищому навчальному закладі, до якого збираєтеся вступати.

Крім того, там відсутня загально державна система освіти. У Канаді 10 провінцій та три території, які мають широку автономію, а питання освіти не виняток.

Тому, варто враховувати правила вступу кожного окремого регіону та університету.

Також варто звернути увагу на вимоги до віку абітурієнтів, якщо в деякі коледжі можна вступити і в 16 років, то до низки університетів не вийде потрапити поки не виповниться 18 років.

Підготовчі курси або як вступити без іспитів

University Pathway – спеціальні програми підготовки для вступу в університети. Мовний курс триває 8-16 тижнів. Потім ви отримаєте сертифікат, який допоможе вступити до університету чи коледжу, який є партнером мовної школи, де ви проходили Pathway.

Крім того, цей сертифікат звільняє вас від складання міжнародних іспитів IELTS або TOEFL.

Програми зазвичай стартують кожен другий понеділок.

Читайте: Як здобути освіту в Німеччині: ціни на навчання і як вступити

Ви знаходите мовну школу, яка вам підходить, потім реєструєтеся та проходите тест з англійської мови. Після цього школа вам надсилає відповідь щодо того, скільки тижнів курсу вам будуть необхідні.

Вартість таких курсів стартує від 70 тис. грн.

Які потрібні документи:

атестат;

мовні сертифікати TOEFL або IELTS;

віза;

закордонний паспорт;

мотиваційний лист.

Топ-10 канадських університетів:

University of British Columbia; Waterloo University; University of Toronto; Simon Fraser University; Seneca College; Humber College; George Brown College; Conestoga College; Thompson Rivers University; Fanshawe College.

Скільки коштує освіта у Канаді

Вища освіта в Канаді платна для всіх. Для іноземних студентів один рік навчання обійдеться близько 100 – 125 тис. грн. Однак українські студенти можуть поборотися за стипендію, яка відшкодовуватиме вартість навчання та проживання.

Віза до Канади

Якщо строк вашого навчання у Канаді складає понад шість місяців, то варто подавати документи на дозвіл на навчання Study Permit.

Коли посольство ухвалить вашу візу, то там буде дата, до якої вам варто в’їхати у країну. Крім того, коли ви вже будете у канадському аеропорту, то імміграційний офіцер попросить пред’явити паспорт з візою, лист про зарахування у навчальний заклад, підтвердження місця проживання і фінансів і лист про те, що посольство Канади схвалило видачу дозволу на навчання.

Чи можна вчитися та працювати у Канаді

Якщо Ви є студентом коледжу або університету, ви маєте право працювати. Проте для цього є кілька умов. Зокрема, у дозволі на навчання робиться позначка:

May work 20 hours per week off campus or full time during regular breaks if meeting criteria outlined in paragraph 186(v) of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

або

May accept employment on or off campus if meeting eligibility criteria, per paragraph R186(f), (v) or (w) and must cease working if no longer meeting these criteria.

Тобто, це дає вам право працювати до 20 годин на тиждень під час навчання або повний робочий день (40 годин на тиждень) під час канікул.

Якщо такої позначки немає, то можна попросити імміграційного офіцера додати цю інформацію прямо в аеропорту. Крім того, перед роботою вам необхідно буде отримати Social Insurance Number (SIN).

Якщо навчальна програма включає стажування, варто отримати дозвіл на роботу, щоб мати можливість працювати повний день під час стажування. Аби подати відповідну заявку у листі про зарахування має бути позначка, стажування є обов’язковою частиною вашої програми і становить 50% або менше.

Освіта у США

Система освіти у США – одна з найкращих у світі. Університети мають цілі лабораторії для навчання та активно практикують отримані знання. Тому щорічно на навчання до Сполучених Штатів Америки приїжджає більше півмільйона студентів.

Факти ICTV розбирались, як можна вступити до навчального закладу у США.