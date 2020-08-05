Карантин в Украине — главные новости 5 августа 2020

В Украине несколько дней подряд фиксируют более тысячи новых пациентов с коронавирусом.

Однако сегодня суточный прирост показал антирекорд — 1 271 случай. Всего в Украине 75 490 больных.

Умерло за сутки 24 человека, всего 1 788. излечилось 40 613 человек , за сутки 914.

Продолжают лечиться 33 089 человек.

Среди регионов больше всего инфекции во Львовской области — 158 случаев, Киеве — 150 и Харьковской области — 146 случаев. В Кировоградской области не обнаружили ни одного нового больного.

Статистика коронавируса на 5 августа свидетельствует о высоком прирост больных в Киеве — за прошедшие сутки заболели еще 150 человек. Всего в столице 8 812 больных.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 139 пациентов, за минувшие сутки одна жертва. С начала эпидемии побороли заболевания и выздоровели 3 044 инфицированных.

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Кроме этого, киевский областной лабораторный центр подтвердил наличие коронавируса у двух заместителей председателя Киевской областной государственной администрации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение селекторного совещания с мэрами городов на тему ситуации с распространением Covid-19, разъяснения новых правил мер адаптивного карантина, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса.

Между тем представители ВОЗ утверждают, что антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты.

Есть ли антитела к Covid-19 определяет ИФА-тестирование. Тест является обязательным для медиков, органов власти и силовых структур.

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