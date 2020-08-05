Карантин в Україні – головні новини 5 серпня 2020

В Україні кілька днів поспіль фіксують більше тисячі нових пацієнтів з коронавірусом.

Однак сьогодні добовий приріст показав антирекорд – 1 271 випадок. Загалом в Україні 75 490 хворих.

Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.

Продовжують лікуватися 33 089 осіб.

Серед регіонів найбільше інфекції у Львівській області – 158 випадків, Києві – 150 та Харківській області – 146 випадків. У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.

Статистика коронавірусу на 5 серпня свідчить про високий приріст хворих у Києві – за минулу добу захворіли ще 150 людей. Загалом в столиці 8 812 хворих.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 139 пацієнтів, за минулу добу одна жертва. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали 3 044 інфікованих.

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Крім цього, київський обласний лабораторний центр підтвердив наявність коронавірусу у двох заступників голови Київської обласної державної адміністрації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував проведення селекторної наради з мерами міст на тему ситуації з поширенням Covid-19, роз’яснення нових правил заходів адаптивного карантину, спрямованих на стримування епідемії коронавірусу.

Тим часом представники ВООЗ стверджують, що антитіла до коронавірусу мають 10% населення планети.

Чи є антитіла до Covid-19 визначає ІФА-тестування. Тест є обов’язковим для медиків, органів влади та силових структур.

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