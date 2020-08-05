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Факты / Мир

Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию бойцов ЧВК Вагнера в Украину

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко о бойцах ЧВК Вагнера.

Их на прошлой неделе задержали в Беларуси.

— Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами, — заявил Зеленский.

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ЧВК Вагнера в Беларуси

29 июля под Минском задержали 32 бойцов частной военной компании Вагнер. Они находились в одном из детских лагерей. Заявили, что через Минск летели в Турцию.

31 июля Беларусь передала Киеву список задержанных россиян, чтобы украинские правоохранители проверили их на предмет участия в боях на Донбассе и участия в других преступлениях.

1 августа задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под арестом.

Источник: Владимир Зеленский

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