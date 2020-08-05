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Зеленський обговорив з Лукашенком екстрадицію бійців ПВК Вагнера в Україну

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком про бійців ПВК Вагнера.

Їх минулого тижня затримали у Білорусі.

– Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами, – заявив Зеленський.

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ПВК Вагнера у Білорусі

29 липня під Мінськом затримали 32 бійців приватної військової компанії Вагнер. Вони перебували в одному з дитячих таборів. Заявили, що через Мінськ летіли до Туреччини.

31 липня Білорусь передала Києву список затриманих росіян, щоб українські правоохоронці перевірили їх на предмет участі в боях на Донбасі та участі в інших злочинах.

1 серпня затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під арештом.

Джерело: Володимир Зеленський

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