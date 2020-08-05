Зеленський обговорив з Лукашенком екстрадицію бійців ПВК Вагнера в Україну

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком про бійців ПВК Вагнера.
Їх минулого тижня затримали у Білорусі.
– Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами, – заявив Зеленський.
Читайте: Україна передасть Білорусі дані про незаконну діяльність ПВК Вагнер – Аваков
Провів телефонну розмову з Президентом #Лукашенком. Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території #України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2020
ПВК Вагнера у Білорусі
29 липня під Мінськом затримали 32 бійців приватної військової компанії Вагнер. Вони перебували в одному з дитячих таборів. Заявили, що через Мінськ летіли до Туреччини.
31 липня Білорусь передала Києву список затриманих росіян, щоб українські правоохоронці перевірили їх на предмет участі в боях на Донбасі та участі в інших злочинах.
1 серпня затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під арештом.
Джерело: Володимир Зеленський