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Факты / Украина

Больше, чем в Бейруте: в порту Николаева хранили тысячи тонн селитры

В Николаевском морском порту хранились более три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, что могло привести к трагедии, подобной взрыву в Бейруте.

Однако пока опасный товар уже убрали и угрозы городу порт не несет.

— После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году.

Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, так как она не соответствует действительности.

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Селитра в Николаевском морском порту

В сентябре 2018 года судно ТУЗЛА прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной в биг-бегах весом по 500 кг.

Суда выгрузили 6 422 биг-бега селитры аммиачной общим весом брутто 3217,422 мт.

Выгружала судна на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018 частная стивидорная компания.

Вывезли селитру еще в начале 2019 года. Сейчас остатки груза там отсутствуют.

Источник: Николаевский морской порт

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