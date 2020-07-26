Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Прежде всего лидеры стран обсудили выполнение договоренностей, которые согласовали во время нормандского саммита в декабре прошлого года.

Внимание акцентировали на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита нормандской четверки в Берлине.

Кроме этого, Владимир Зеленский затронул вопрос безопасности на Донбассе.

— Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00.01 27 июля 2020, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе, — отметили в Офисе президента.

Так, президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста в удерживаемых лиц.

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Президент Украины также поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Зеленский особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Смерть сына Сулейманова

Руслан Сулейманов — общественный журналист, которого арестовали оккупационные власти. 24 июля исчез его сын Муса Сулейманов. Поиском мальчика занимались правоохранители, кинологи и волонтеры.

26 июля в селе Строгановка под Симферополем нашли мертвым трехлетнего Мусу Сулейманова.