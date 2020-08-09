Сегодня президент Украины (1994 — 2005 гг.) Леонид Кучма празднует 82-й день рождения.

Он родился 9 августа 1938 в селе Чайкино Черниговской области.

Прежде чем прийти в большую политику, Кучма больше тридцати лет работал в ракетно-космической отрасли, был первым заместителем генерального конструктора КБ Южное и генеральным директором ПО Южмаш.

Среди проектов, разработанных при непосредственном участии Кучмы:

ракета СС-18 Сатана;

железнодорожный старт СС-24 или Скальпель;

блок Е — система для высадки человека на поверхность Луны и его возвращение на орбитальный модуль;

ракетоноситель Зенит-2 (и именно этот ракетоноситель считает лучшим после своих разработок Илон Маск).

В 1990 году Кучма избран депутатом Верховного Совета УССР, он поддержал Декларацию о государственном суверенитете Украинской ССР и Акт провозглашения государственной независимости Украины.

В 1994 году избран депутатом Верховной Рады во второй раз.

В 1992-1993 годах Кучма — премьер-министр Украины.

В 1994 году избран президентом Украины в 1999 году переизбран на эту должность.

Приняв Украину в критическом экономическом положении, Леонид Кучма ушел в отставку, оставляя ее в качестве европейского лидера по темпам роста.

В течение президентства Кучмы:

принята Конституция,

введена национальная валюта — гривна,

определен курс на присоединение к НАТО,

подписан Большой договор с Россией,

возрождена национальная космическая программа.

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Как глава государства Кучма жестко и быстро реагировал на любые попытки посягнуть на территориальную целостность Украины.

В 1995 году он дал отпор т. н. мешковскому сепаратизму в Крыму, а в 2003 году отдал приказ стрелять на поражение в случае, если россияне пересекут государственную российско-украинскую границу на острове Тузла.

В завершение своей президентской каденции Леонид Кучма обеспечил мирное решение общественно-политического конфликта во время Оранжевой революции и принятие конституционной реформы, на принципах которой наше государство живет до сих пор.

После окончания в 2005 году своей президентской каденции он сосредоточился на работе основанного им Президентского фонда Украина.

В 2018 году Международная академия астронавтики, членом которой Леонид Кучма является с 2010 года, присвоила ему звание Почетного академика.

В 2014-2018 гг. и в 2019-2020 гг. Леонид Кучма возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе.

На этом посту он последовательно и принципиально отстаивал интересы Украины, настаивая на первоочередности выполнении именно безопасности блока Минских соглашений.

В конце июля, после достижения договоренности о всеобъемлющем прекращении огня, стало известно, что Леонид Кучма решил завершить свою деятельность в ТКГ. Он подчеркнул, что при необходимости и в дальнейшем готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.