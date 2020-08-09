Сьогодні президент України (1994 – 2005 рр.) Леонід Кучма святкує 82-й день народження.

Він народився 9 серпня 1938 року у селі Чайкине Чернігівської області.

Перш ніж прийти у велику політику, Кучма більше тридцяти років працював у ракетно-космічній галузі, був першим заступником генерального конструктора КБ Південне та генеральним директором ВО Південмаш.

Серед проектів, розроблених за безпосередньої участі Кучми:

ракета СС-18 Сатана;

Залізничний старт СС-24 або Скальпель;

Блок Є – система для висадки людини на поверхню Місяця та її повернення на орбітальний модуль;

ракетоносій Зеніт-2 (і саме цей ракетоносій вважає найкращим після своїх розробок Ілон Маск).

У 1990 році Кучму обрано депутатом Верховної Ради УРСР, він підтримав Декларацію про державний суверенітет Української РСР та Акт проголошення державної незалежності України.

У 1994 році обраний депутатом Верховної Ради вдруге.

У 1992-1993 роках Кучма – прем’єр-міністр України.

У 1994 році обраний президентом України, у 1999 році переобраний на цю посаду.

Прийнявши Україну в критичному економічному стані, Леонід Кучма пішов у відставку, залишаючи її в якості європейського лідера за темпами зростання.

Впродовж президентства Кучми:

ухвалено Конституцію,

запроваджено національну валюту – гривню,

визначено курс на приєднання до НАТО,

підписано Великий договір з Росією,

відроджено національну космічну програму.

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Як глава держави Кучма жорстко та швидко реагував на будь-які спроби зазіхнути на територіальну цілісність України.

В 1995 році він дав відсіч т. з. мєшковському сепаратизму в Криму, а в 2003 році віддав наказ стріляти на ураження у випадку, якщо росіяни перетнуть державний українсько-російський кордон на острові Тузла.

На завершення своєї президентської каденції Леонід Кучма забезпечив мирне розв’язання суспільно-політичного конфлікту під час Помаранчевої революції та ухвалення конституційної реформи, за принципами якої наша держава живе і досі.

Після закінчення у 2005 році своєї президентської каденції він зосередився на роботі заснованого ним Президентського фонду Україна.

2018 року Міжнародна Академія Астронавтики, членом якої Леонід Кучма є з 2010 року, присвоїла йому звання Почесного академіка.

У 2014-2018 рр. та в 2019-2020 рр. Леонід Кучма очолював українську делегацію в Тристоронній контактній групі з з мирного врегулювання на Донбасі.

На цій посаді він послідовно та принципово обстоював інтереси України, наполягаючи на першочерговості виконання саме безпекового блоку Мінських угод.

Наприкінці липня, після досягнення домовленості про всеосяжне припинення вогню, стало відомо, що Леонід Кучма вирішив завершити свою діяльність у ТКГ. Він підкреслив, що за потреби й надалі готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.