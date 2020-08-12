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Факты / Украина

Празднование Дня независимости Украины 2020: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №318/2020 о праздновании 29-й годовщины независимости Украины, которым утвердил программу мероприятий в этот день.

Согласно документу, празднования должны пройти с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Торжества начнутся еще 23 августа. В День флага Украины во всех населенных пунктах, иностранных представительствах и воинских частях должны поднять сине-желтый флаг.

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24 августа пройдут торжественные церемонии по возложению цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства.

Кроме того, в День независимости 2020 не будут запрещены тематические культурно-художественные, медийные и выставочные мероприятия.

Также пройдут церемонии вручения государственных наград и отличий людям, которые внесли значительный вклад в обретение независимости Украиной и защиту ее суверенитета.

МИД должен организовать и провести подобные мероприятия за границей.

Празднование Дня независимости 2020

Пандемия коронавируса и карантин внесут коррективы в празднование Дня независимости в Украине 2020.

Однако некоторые мероприятия будут проведены.

В частности, стало известно о шествии ветеранов, которое пройдет без политики и под государственным флагом.

Источник: Офис президента

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