Празднование Дня независимости Украины 2020: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №318/2020 о праздновании 29-й годовщины независимости Украины, которым утвердил программу мероприятий в этот день.
Согласно документу, празднования должны пройти с соблюдением всех противоэпидемических мер.
Торжества начнутся еще 23 августа. В День флага Украины во всех населенных пунктах, иностранных представительствах и воинских частях должны поднять сине-желтый флаг.
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24 августа пройдут торжественные церемонии по возложению цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства.
Кроме того, в День независимости 2020 не будут запрещены тематические культурно-художественные, медийные и выставочные мероприятия.
Также пройдут церемонии вручения государственных наград и отличий людям, которые внесли значительный вклад в обретение независимости Украиной и защиту ее суверенитета.
МИД должен организовать и провести подобные мероприятия за границей.
Празднование Дня независимости 2020
Пандемия коронавируса и карантин внесут коррективы в празднование Дня независимости в Украине 2020.
Однако некоторые мероприятия будут проведены.
В частности, стало известно о шествии ветеранов, которое пройдет без политики и под государственным флагом.