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Факти / Україна

Святкування Дня незалежності України 2020: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №318/2020 про відзначення 29-ї річниці незалежності України, яким затвердив програму заходів у цей день.

Згідно з документом, святкування мають пройти з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Урочистості розпочнуться ще 23 серпня. У День прапора України в усіх населених пунктах, закордонних представництвах та військових частинах мають підняти синьо-жовтий стяг.

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24 серпня пройдуть урочисті церемонії з покладання квітів до пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення.

Крім того, у День незалежності 2020 не будуть заборонені тематичні культурно-мистецькі, медійні та виставкові заходи.

Також пройдуть церемонії вручення державних нагород та відзнак особам, які зробили значний внесок у здобуття незалежності України та захист її суверенітету.

МЗС має організувати та провести подібні заходи за кордоном.

Заходи на День незалежності 2020

Пандемія коронавірусу та карантинні обмеження внесуть корективи у святкування Дня незалежності в Україні 2020.

Однак деякі заходи будуть проведені.

Зокрема, стало відомо про ходу ветеранів, яка пройде без політики та під державним прапором.

Джерело: Офіс президента

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