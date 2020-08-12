Предпосылок для роста цен на топливо в Украине из-за протестов в Беларуси по состоянию на 12 августа нет.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжают работать и отгрузки идут стабильно, говорит в комментарии Фактам ICTV директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

— Сейчас общался с представителями белорусских экспортеров. Они говорят, что все стабильно и никаких предпосылок для опасений нет, — пояснил Куюн.

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Из Беларуси в Украину возят 35-40% бензина и 40% дизельного топлива. Топливо в основном закупают на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Работники предприятия пока не поддержали протесты.

В прошлом году Украина купила бензина и дизтоплива в белорусских предприятий на $23,7 млрд.

Цена топлива на осень 2020

Стоимость топлива на осень будет зависеть от цены на нефть и курса валют в Украине.

— Резких изменений не ожидаем — уже месяц стабильным является мировой рынок нефти. Курс валют в Украине также стабилизировался. А как рынок себя скоро поведет — сказать трудно, — добавил Куюн.

Протесты в Беларуси

Третий день продолжаются массовые протесты в Беларуси, повлекших результаты выборов президента страны.

Митингующие собираются по вечерам на центральных площадях городов. К забастовке присоединились несколько заводов в Минске и Гродно.