Передумов для зростання цін на паливо в Україні через протести у Білорусі станом на 12 серпня немає.

Білоруські нафтопереробні заводи продовжують працювати і відвантаження йде стабільно, каже у коментарі Фактам ICTV директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

– Нині спілкувався з представниками білоруських експортерів. Вони кажуть, що все стабільно і ніяких передумов для побоювань немає, – пояснив Куюн.

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З Білорусі в Україну возять біля 35-40% бензину та 40% дизельного пального. Пальне в основному закуповують на Мозирському нафтопереробному заводі. Працівники підприємства поки не підтримали протести.

Торік Україна купила бензину та дизпалива у білоруських підприємств на $23,7 млрд.

Ціна палива на осінь 2020

Вартість палива на осінь залежатиме від ціни на нафту та курсу валют в Україні.

– Різких змін не очікуємо – уже місяць стабільним є світовий ринок нафти. Курс валют в Україні також стабілізувався. А як ринок себе скоро поведе – сказати важко, – додав Куюн.

Протести у Білорусі

Третій день тривають масові протести у Білорусі, які спричинили результати виборів президента країни.

Мітингувальники збираються вечорами на центральних площах міст. До страйку долучились кілька заводів у Мінську та Гродно.