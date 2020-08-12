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Факты / Украина / Общество

Живые цепи по всей стране: Беларусь готовится к вечерним акциям протеста

Белорусы 12 августа устроили на улицах живые цепи Солидарности с цветами. Акции провели в знак протеста против применения насилия со стороны силовиков к митингующим.

Акции прошли в Минске, Гродно и Бресте. В цепи объединяются сотни людей, пишет Наша Нива.

ЧитайтеПротесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости

  • Беларусь готовится к вечерним акциям протеста
  • Беларусь готовится к вечерним акциям протеста
  • Беларусь готовится к вечерним акциям протеста
  • Беларусь готовится к вечерним акциям протеста
  • Беларусь готовится к вечерним акциям протеста
  • Беларусь готовится к вечерним акциям протеста
  • Беларусь готовится к вечерним акциям протеста
  • Беларусь готовится к вечерним акциям протеста
  • Беларусь готовится к вечерним акциям протеста
  • Беларусь готовится к вечерним акциям протеста
Живые цепи по всей стране: Беларусь готовится к вечерним акциям протеста / 5 фотографий

В городе Гродно милиционеры задержали несколько человек, которые принимали участие в живой цепи.

Возобновление протестов в Беларуси

В то же время в Telegram-каналах оппозиции есть призывы выходить на акции протеста в 19.00.

Также они призывают силовые структуры не применять силу к протестующим.

Протесты в Беларуси продолжаются третий день. Их вызвало объявления результатов президентских выборов, которые по данным ЦИК, выиграл действующий президент Александр Лукашенко.

За время противостояния задержали около 6 тыс. человек, 250 пострадали. Погиб один митингующий.

Источник: Наша Нива

Фото: Наша Нива

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