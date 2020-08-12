Білорусь готується до вечірніх акцій протесту

Білоруси 12 серпня влаштували на вулицях живі ланцюги Солідарності з квітами. Акції провели у знак протесту проти застосування насильства з боку силовиків до мітингувальників.

Акції пройшли у Мінську, Гродно та Бресті, пише Наша Нива.

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У ланцюзі об’єднуються сотні людей.

У місті Гродно міліціонери затримали кількох людей, які брали участь у живому ланцюзі.

Поновлення протестів у Білорусі

Водночас у Telegram-каналах опозиції є заклики виходити на акції протесту о 19.00.

Також вони закликають силові структури не застосовувати силу до протестувальників.

Протести у Білорусі тривають третій день. Їх викликало оголошення результатів президентських виборів, які за даними ЦВК, виграв чинний президент Олександр Лукашенко.

За час протистоянь затримали біля 6 тис. людей, 250 осіб постраждали. Загинув один мітингувальник.

Джерело: Наша Нива

Фото: Наша Нива