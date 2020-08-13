Зоны карантина в Украине обновил Минздрав – какие регионы в красной

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Факты / Украина

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине – какие регионы попали в красную

Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинные зоны в стране.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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В красную карантинную зону попали три города и пять районов:

  • Ивано-Франковская область — Городенковский и Косовский районы;
  • Львовская область — Самбор
  • Одесская область — Беляевка
  • Ровенская область — Дубно, Костопольский и Ровенский районы
  • Черновицкая область — Кицманский район.

Оранжевая зона:

  • Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
  • город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
  • города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;
  • Николаевский и Саратский районы Одесской области; город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;
  • город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области; город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

Желтая зона:

  • Киев;
  • города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;
  • город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
  • город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;
  • города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;
  • Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Зоны карантина в Украине обновил Минздрав – какие регионы в красной

Зоны карантина в Украине

Каждую пятницу на плановой комиссии власти анализируют показатели инфицирования коронавируса и определять перечень регионов, вошедших в одну из четырех зон — зеленую, желтую, оранжевую или красную.

Этот переход будет начинаться соответственно с понедельника и будет длиться неделю, то есть будет два дня, чтобы регион подготовился к переходу, если это потребуется.

Карта уровней эпидемической опасности по зонам карантина в Украине — смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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