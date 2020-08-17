Зони карантину в Україні оновив МОЗ – які регіони у червоній

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Факти / Україна

МОЗ оновив карантинні зони в Україні – які регіони потрапили до червоної

17 серпня запрацював оновлений поділ України на зони епідемічної небезпеки, рішення щодо якого Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила у п’ятницю.

У червону карантинну зону потрапили три міста і п’ять районів:

  • Івано-Франківська область – Городенківський і Косівський райони;
  • Львівська область – Самбір;
  • Одеська область – Біляївка;
  • Рівненська область – Дубно, Костопільський та Рівненський райони;
  • Чернівецька область – Кіцманський район.

Помаранчевої зони:

  • Луцький та Любешівський райони Волинської області;
  • місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
  • міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’яно-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
  • Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
  • місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
  • місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
  • місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

Жовта зона:

  • місто Київ;
  • міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
  • місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
  • місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Наддвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
  • міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  • міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
  • Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Читайте: Поділ України на чотири карантинні зони: як це працює і що обмежили

Зони карантину в Україні оновив МОЗ – які регіони у червоній

Зони карантину в Україні

Кожної п’ятниці на плановій комісії влада аналізує показники інфікувань коронавірусу та визначатиме перелік регіонів, які увійшли до однієї з чотирьох зон – зеленої, жовтої, помаранчевої або червоної.

Цей перехід починатиметься відповідно з понеділка і триватиме тиждень, тобто буде два дні, щоб регіон підготувався до переходу, якщо це буде потрібно.

Карта рівнів епідемічної небезпеки за зонами карантину в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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