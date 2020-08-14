Днем 14 августа к посольству Беларуси в Киеве вышли активисты, чтобы поддержать белорусов в их борьбе против политических репрессий и милицейского произвола.

Участники акции, которых пришло к посольству около трех десятков, держали в руках флаги Украины и Беларуси, а также тематические плакаты.







Акция под посольством Беларуси в Киеве: люди с “лицом” Лукашенко и файеры / 2 фотографии

Некоторые участники принесли с собой маски с портретом президента Беларуси Александра Лукашенко.

Активисты зажгли фаеры, которые выпускали дым цветов национального флага Беларуси.

Акция проходит мирно, за правопорядком следят полицейские.

Акция под посольством Беларуси в Киеве, подробнее — https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Опубликовано Pavlovsky News Пятница, 14 августа 2020 г.

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Не первая акция под посольством Беларуси

10 августа во время акции под посольством Беларуси были задержаны пятеро активистов, среди которых был бывший политзаключенный Александр Кольченко.

Причиной задержания стало поведение активистов – они подрались с правоохранителями и забросали яйцами здание дипломатического представительства.

13 августа к посольству вышли около 300 человек, из-за чего было затруднено движение автомобилей на улице Коцюбинского.

Фото: Pavlovskynews