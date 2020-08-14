Украина ведет переговоры об освобождении из СИЗО Бреста украинца Романа Шишко, которого задержали во время протестов в Беларуси.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси.

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Президент заверил, что Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. Поэтому сейчас важно, чтобы белорусы нашли мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

Прокомментировал Владимир Зеленский и освобождение из СИЗО Беларуси трех украинцев: Евгения Васильева, Константина Реуцкого и Оксаны Алешиной.

Он отметил, что они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там для получения достоверной информации о событиях и комментирования их в публичном медийном пространстве.

Из-за напряженной ситуации и протестов в Беларуси МИД Украины даже призвал украинцев не ездить в страну. Это позволит им избежать очень сложных ситуаций, в которые можно попасть.

Протесты в Беларуси 2020 начались 9 августа. На улицы выходят сотни людей, которые недовольны результатами выборов в Беларуси 2020, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов.